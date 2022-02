Ausstellung SCHWEBEND im Ballonmuseum Gersthofen der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V.

Auf Einladung des Ballonmuseums Gersthofen zeigen 24 Mitglieder der renommierten Münchner Künstlervereinigung „Freie Münchner und Deutsche Künstlerschaft e.V.“ (FMDK) von Anfang April bis Mitte ihre Arbeiten unter dem Titel „SCHWEBEND“.

Gezeigt werden unterschiedliche Positionen der Malerei, Grafik und Bildhauerei. Unter den ausstellenden Künstler*innen sind Franz X. Angerer, ARTWOOL (Brauner und Osman), Dominique Calvet, Devaney Claro de Souza, Isolde Frepoli, Friederike & Uwe, Jiri Grabmüller, Helene B. Grossmann, Christoph Haußner, Claus Hipp, Peter König, Elke Lausberg, Lavea, Alžběta Müller, Gerhard Prokop, Gudrun Reubel, Sibylle Seiler-Senft, Karin Sinseder, Bernhard Springer, Lucie Triftshäuser, Monika Veth-Reuter, Ninon Voglsamer, Ekkehard Wiegand und Gabriele von Zwehl.: Mi & Fr 13–17 Uhr, Do 10–18 Uhr, Sa, So & Feiertage: 10–17 Uhr.Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet am Internationalen Museumstag die Finissage der Ausstellung mit Sonderprogramm statt.auf der Website des Ballonmuseums Gersthofen und auf der Website der FMDK e.V.