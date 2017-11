Aufruf zur Kandidatensuche für die Wahl zum Gesamtpfarrgemeinderat

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Am 25. Februar 2018 wird in unserer Pfarreiengemeinschaft ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Wir werden in jeder Pfarrei jeweils sechs Mitglieder für den Gesamtpfarrgemeinderat wählen. Dafür werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Es gibt viele Personen, die dafür in Frage kommen. Sie können dabei helfen, sie anzusprechen und zu finden. Vielleicht aber sind Sie selber bereit, am 25. Februar zu kandidieren!?



In unseren Kirchen, im Pfarrbüro und im Pfarrzentrum werden ab dem 25. November 2017 Vorschlagszettel ausliegen. Dort können Sie bis zum 17. Dezember Namen eintragen und den Vorschlag in eine aufgestellte Box werfen oder ihn im Pfarrbüro abgeben. Die Mitglieder des Wahlausschusses werden die vorgeschlagenen Personen befragen und rechtzeitig im Januar bekannt geben, welche Kandidatinnen und Kandidaten am 25. Februar 2018 zur Wahl stehen.



Gewählt werden können Personen, die der katholischen Kirche angehören, im Bereich der jeweiligen Pfarrei ihren Erstwohnsitz haben und das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das aktive Wahlrecht haben alle, die der katholischen Kirche angehören, im Bereich der jeweiligen Pfarrei wohnen und das 14. Lebensjahr vollendet haben! Stichtag für das Alter ist der Wahltag!



Gersthofen, am 22. November 2017



Für die Mitglieder des Wahlausschusses:



Josef Gerstner, Vorsitzender



Alexandra Grashei, zweite Vorsitzende und Schriftführerin



Ralf Gössl, Pfarrer