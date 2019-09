Die berühmte Geschichte als Musical aus Augsburg

Atlantis war eine frühe Hochkultur – verschlungen vom Meer – die von dem griechischen Philosoph Platon 360 Jahre vor Christus erstmals beschrieben wurde. Die Insel, so heißt es, soll vor vielen Jahrtau¬senden existiert haben. Das Handelsreich war schon lange Geschichte als Platon sie erstmals erwähnte. Es ranken sich seitdem viele Mythen und Geschichten um das versunkene Inselreich. Eine Theorie besagt, dass alle frühen Hochkulturen der Erde und damit auch die Atlanter Kontakt mit Außerirdischen hat¬ten, die sie als Götter verehrten.ATLANTIS das Musical® ist eine Verbindung zwischen Antike und Moderne und erzählt die phantastische Geschichte um ein seltsames Unglück eines Raumschiffs – um Macht, Liebe und Leidenschaft – Gier und Verrat – das Böse gegen das Gute – um den Thron und um das ganz “normale” Leben in dem menschlichen Frühstaat der Geschichte.ATLANTIS das Musical® wurde in Augsburg produziert, im November 2018 uraufgeführt und tourt seitdem durch Deutschland. Die Inszenierung stammt von FLORIAN MAHLBERG (Staatstheater Augsburg), der auch die Regie führte. Der Augsburger Autor, Komponist und Produzent, ALEXANDER MOHR, sorgt mit seinem begeisterten Team für zahlreiche musikalische Leckerbissen und setzt neue Akzente in der deutschsprachigen Musicalszene.Tickets gibt's HIER