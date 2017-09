Anmeldung zur Firmung 2018

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher,



wir möchten Dich auf ein großes Geschenk aufmerksam machen: den HEILIGEN GEIST! Jesus will Dir ganz persönlich seinen Geist schenken. Deshalb laden wir Dich heute ein, das Sakrament der FIRMUNG in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen zu empfangen.



Wenn Du in diesem Schuljahr mindestens die achte Klasse besuchst und in Gersthofen wohnst, freuen wir uns, wenn Du Dich zur Firmvorbereitung für die Firmung 2018 in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen anmeldest.



Die Möglichkeit dazu hast Du am Dienstag, 10. Oktober 2017, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr und am Donnerstag, 12. Oktober 2017, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr im Foyer des Pfarrzentrums Oscar Romero in Gersthofen.



Deine Mutter bzw. Deinen Vater laden wir ein, den Elternabend am Mittwoch, 18. Oktober 2017, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Oscar Romero zu besuchen.



Wir freuen uns darauf, Dich auf Deinem Weg zum Sakrament der Firmung zu begleiten!



Christian Bauer, Gemeindereferent

Ralf Gössl, Pfarrer