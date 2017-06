Anmeldung läuft für die Jugendfahrt nach Nogent-sur-Oise

Sie haben eine lange Tradition, die Jugendbegegnungen, die der Gersthofer Nogent-Verein organisiert. Auch heuer wieder wird eine Fahrt nach Frankreich angeboten, und zwar in der Zeit vomideal für alle jungen Leute, die sich zum Ferienende noch ein besonderes Erlebnis wünschen.Jugendliche aus Gersthofen und Umgebung ab 13 Jahren können an dieser Fahrt teilnehmen, um Land und Leute und die Sprache besser kennenzulernen, was erfahrungsgemäß sehr problemlos vonstatten geht. Viele langjährige Freundschaften sind auf diese Weise schon entstanden.nimmt der Nogent-Verein

entgegen unterwww.nogent-verein.de (Anmeldeformulare im Netz) oder per E-Mail: info@nogent-verein.de, auch direkt beim Nogent-Verein, Richard-Wagner-Str. 4, 86368 Gersthofen