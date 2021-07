Anmeldetag beim Jugendorchester Gersthofen

Gersthofen : Mittelschule |

Das Jugendorchester Gersthofen nimmt am Montag, den 26. Juli 2021 zwischen 17.30 und 21.00 Uhr in seinen Proberäumen in der Theresienstraße 12 in Gersthofen Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 entgegen. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, setzen Sie sich bitte mit der Jugendleiterin, Frau Sandra Hochmuth unter der Telefonnummer 08 21/299 33 87 oder 01 60/28 22 766 in Verbindung. Die Anmeldung ist zudem auch jeden Montag zu den Bürozeiten des JUGGE zwischen 19.00 und 21.00 Uhr, außer in den Schulferien, möglich. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.jugge.de.