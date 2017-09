Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | nach Cornelia Funke

Nur noch ein einziger Weihnachtsmann ist übrig geblieben, nachdem der große Weihnachtsrat die Sache mit den Geschenken in die Hand genommen hat. Und dieser einzige echte Weihnachtsmann, Niklas Julebukk, hat eigentlich Berufsverbot.Aber er kümmert sich nicht darum. Mit Sternschnuppe, seinem Rentier, einigen Engeln und Weihnachtskobolden sorgt er schon seit Jahren dafür, dass wenigstens noch ein paar Kindern ihre Wünsche erfüllt werden; er bringt die Geschenke, die man nicht für Geld kaufen kann.Eine Weihnachtsgeschichte, in der es noch um echte Wünsche, Weihnachtsmänner vom alten Schlag und Weihnachtsräuber geht. Und um zwei Kinder, die noch an die wirklichen Weihnachtswerte glauben.Liebevoll bis ins DetailTickets gibt's HIER