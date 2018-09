Allerheiligen und Allerseelen in Gersthofen

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Am Allerheiligentag, Donnerstag, 01. November 2018, gilt zunächst die ganz normale Ordnung für die Sonn- und Feiertage:

◾08.30 Uhr Pfarrgottesdienst in Maria, Königin des Friedens

◾10.15 Uhr Hl. Messe in St. Jakobus



Am Nachmittag des Allerheiligentages, Donnerstag, 01. November 2018, findet in St. Jakobus das Totengedenken statt:



◾13.00 Uhr Rosenkranz für die Verstorbenen

◾13.30 Uhr Andacht mit anschließender Gräbersegnung auf dem Friedhof



Am Allerseelentag, Freitag, 02. November 2018, gedenken wir aller unserer Verstorbenen:



◾19.00 Uhr Requiem für alle Verstorbenen unserer Pfarreiengemeinschaft in St. Jakobus. Alle, die seit dem 01. November 2017 aus unserer Pfarreiengemeinschaft verstorben sind, werden namentlich genannt. Für sie brennt jeweils eine Kerze vor dem Altar.



Als Christen glauben wir daran, dass Christus wiederkommt, und uns zu sich ruft. Diese Hoffnung ist in der Altarwand von Maria, Königin des Friedens zum Ausdruck gebracht: "Wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein."