Albert Hammond | SongBook Tour 2020

ALBERT HAMMOND schreibt seit über 50 Jahren Hits und zwar sehr erfolgreiche Hits. Geht man die Listen der Songs oder Künstler durch, die mit seiner Musik Erfolg hatten, ertappt man sich unweigerlich dabei zu denken: „Oh der Song auch? Echt?"Aus seiner Feder stammen Welthits wie The Air That I Breathe (Hollies), 99 Miles From L.A. (Art Garfunkel), One Moment In Time (Whitney Houston), When I Need You (Leo Sayer), Nothing's Gonna Stop Us Now (Starship), I Don't Wanna Lose You & Way Of The World (Tina Turner) und When You Tell Me That You Love Me (Diana Ross).Die Liste der Künstler, für die er weitere Hits schrieb, klingt wie das Whoiswho erfolgreicher englischer Popmusik. TOM JONES, JOE COCKER, CELINE DION, CHRIS DE BURGH, die CARPENTERS und ACE OF BASE profitierten von seinen Fähigkeiten. Und dann hatte ALBERT HAMMOND tatsächlich auch noch genug gute Songs, um unter eigenem Namen weitere unzählige Hits zu veröffentlichen.Live präsentiert der charmante Entertainer diese unfassbare Vielfalt locker und unterhaltsam, wenn er Geschichten zu den Songs und Künstlern erzählt. Und dann werden Sie sich wieder ertappen, wenn Sie denken: „Oh dieser Song auch? Echt?"Ja echt!