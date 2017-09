Gersthofen : Verein Kinderweihnachtswunsch |

Helfen Sie mit Kindern und Jugendlichen, die in sozialen Einrichtungen leben und/oder von diesen betreut werden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Seit 2010 startet der Verein Kinderweihnachtswunsch aus Gersthofen jedes Jahr am 1.11. die Aktion "Ein Geschenk für ein Kinderlachen und leuchtende Kinderaugen".



Sie können selbst entscheiden, welchen Wunsch Sie erfüllen möchten, ob Sie das Geschenk selbst kaufen oder den Geldbetrag spenden. Wir freuen uns aber auch über jede noch so kleine Spende, denn mit diesen Spenden erfüllen wir die Wünsche der Kinder für die wir keinen Spender gefunden haben.



Wir sagen DANKE.



Ihr Kinderweihnachtswunsch-Team