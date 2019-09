Abendlob für Kinder

Gersthofen : Ulrichskapelle von St. Jakobus |

Magst du Kuscheltiere? Magst du Tiere?



Dann komm zu unserem Abendlob!



Wir erzählen dir von einem ganz tollen Menschen, der ein ganz besonderer Freund der Tiere war!



Wann: Am Mittwoch, den 2. Oktober 2019, um 18:30 Uhr



Wo: In der Ulrichskapelle in St. Jakobus



(Dauer ca. 1/2 Stunde)



Neugierig? Dann schnapp dir deine Kuscheltiere und komm!