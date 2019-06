50 Jahre Städtepartnerschaft Nogent-Gersthofen - 100 Franzosen bringen gute Laune mit

Am Freitagmorgen, 7. Juni, traf man sich nach einer Kranzniederlegung am Grab eines der Gründerväter der Städtepartnerschaft, des damaligen Gersthofer Bürgermeisters Karl J. Weiß, im Rathaus, um das der deutsch-französischen Freundschaft gewidmete, neu gestaltete "Nogent-Zimmer" einzuweihen. Für eine bayerische Stärkung sorgte danach der Strasser-Wirt mit Weißwürsten, Brezen und Bier, bevor den französischen Gästen bei einer Stadtrundfahrt mit dem 1.Bürgermeister Michael Wörle und dem 3. Bürgermeister Reinhold Dempf Bekanntes und Neues - u.a. die neue Mittelschule - in Gersthofen gezeigt wurde. Der Rest des Tages stand Gästen und Gastgebern zur freien Verfügung.Ein gemeinsamer Ausflug steht immer auf dem Programm und diesmal ging es mit insgesamt 4 Bussen am Samstag, 8.Juni nach Landsberg. Die Sonne hatte sich rar gemacht, aber es blieb trocken und somit präsentierte sich die hübsche Stadt am Lech sehr freundlich. Fünf Gästeführerinnen, teils in deutsch mit Übersetzung, teils französisch, führten durch die blumengeschmückten Gassen zu den stattlichen Patrizierhäusern und dem prächtigen Rathaus am Hauptplatz und erklärten die Geschichte der alten Stadt an der Salzstraße, die durch den Handel mit dem "weißen Gold" und Brückenzoll zu Reichtum kam. Im inzwischen sonnigen Biergarten des Klosters St. Ottilien konnten sich alle bei gutem Essen vom Stadtspaziergang erholen.Ab 17.oo Uhr waren dann alle eingeladen zum Festakt anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft in der TSV-Sporthalle, die vom Wirt und etlichen Helfern festlich geschmückt war. Nach einer ökumenischen Andacht, musikalisch umrahmt von der Hirblinger Trachtenkapelle, erinnerten die Festredner, die beiden Bürgermeister Michael Wörle und Jean-Francois Dardenne aus Nogent, sowie die beiden Vereinsvorsitzenden Michael Fendt und Pierre Birgé aus Frankreich in oft bewegenden Worten an die Anfänge der Verständigung in der damals noch schwierigen Nachkriegszeit und wie wichtig die persönlichen Begegnungen für die Weiterentwicklung eines friedlichen Europas sind. Dies unterstrich auch der stellvertretende Generalkonsul in Bayern, Benoît Schneider, dem ein Spendenscheck in Höhe von € 1000,- (Erlös des französischen Frühstücksbuffets) für die Restaurierung der Kathedrale Notre Dame von Herrn Fendt überreicht wurde. Die jeweiligen Übersetzungen - soweit die Redner es nicht selbst taten - lieferte souverän Konstantin Riegel, der auch einige humorvolle Anekdoten von Frankreichreisen zum Besten gab. Die Jugendlichen Donavan Gnespa aus Frankreich und Lena Alt aus Gersthofen erneuerten noch einmal den 1969 niedergeschriebenen Eid der Partnerschaft, gefolgt von den jeweiligen Nationalhymnen. Ehrungen, Austausch von Geschenken und ein artistisches Programm der Gruppe Cristallica leiteten über in den geselligen Teil des Abends mit reichhaltigem Buffet und Gelegenheit zum Tanz.Großartiger Abschluss des Festes, das ja mit dem 50. Jahrestag der Stadterhebung Gersthofens einherging, war der überaus abwechslungsreiche Umzug am Sonntag, 9. Juni, an dem auch die französischen Gäste und ihre Gastgeber teilnahmen mit einem Oldtimer-Convoy, bestehend aus Citroen-"Enten" in französischen und VW-Käfern in deutschen Nationalfarben, begleitet von fähnchenschwingendem und singendem "Fußvolk". Zum Ausklang des Abends traf man sich noch im Bierzelt auf dem Festplatz.Die Einladung zum Jubiläumsfest im nächsten Jahr in Nogent-sur-Oise wurde bereits von Herrn Bürgermeister Dardenne ausgesprochen, und zwar vom 28. Mai bis 1. Juni 2020. Herr Fendt hofft auf eine rege Teilnahme - er versprach Herrn Dardenne nicht - wie diesmal bei den Franzosen zwei - sondern drei Busse aus Gersthofen.