11 Freunde live | Köster & Kirschneck lesen vor und zeigen Filme

„Fußball ist nicht nur Ding! Fußball ist Ding Dang Dong!“

Schöner als Altmeister Trapattoni hat noch keiner formuliert, wie vielfältig, bunt und lustig Fußball sein kann. 11FREUNDE Chefredakteur Philipp Köster (geboren 1972 in Bobingen) und 11FREUNDE Chef vom Dienst Jens Kirschneck lesen die besten Texte aus ihrem Magazin, erzählen aberwitzige Anekdoten aus der großen Fußballwelt und zeigen Filme von dreisten Schwalben und heillos versemmelten Interviews am Spielfeldrand.Das ist urkomisch und lässt die Presse jubeln: „Humorvoller Trip durch das Kuriositätenkabinett dieses Sports, den das Publikum mit geradezu lustvollen Lachern begleitet.“ (Osnabrücker Zeitung). Ab 2020 sind die beiden mit bisher ungezeigten Videos, neuen Texten und unglaublichen Geschichten aus der Bundesliga unterwegs.Da haben wir, um es mit Andi Möller zu sagen, „vom Feeling her ein gutes Gefühl“.Tickets gibt's