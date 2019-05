100 Jahre AWO – Jubiläumsfeier im Seniorenzentrum

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Arbeiterwohlfahrt feierte das AWO Seniorenzentrum in Gersthofen ein großes Sommerfest.

Bereits im Eingangsbereich wurden die Besucher von einem Blumenmeer empfangen.Auf Schautafeln und an Infoständen wurde die Geschichte und das Wirken der AWO dargestellt. Für Interessierte bot sich die Gelegenheit zu Hausführungen, bei denen auch Fragen zur Heimaufnahme erläutert wurden.Der Demenzpfad veranschaulichte auf’s Beste mit welchen Einschränkungen Menschen mit Demenz zu leben haben. Zudem wurde im Vortrag über den Umgang mit Demenz aufgeklärt.Bei strahlendem Sonnenschein konnte im Freien die neueste Generation an Rollatoren ausprobiert werden. Auch E-Scooter und Elektrorollstühle standen zur Probefahrt zur Verfügung. Auf dem extra aufgebauten Parcours wurde das Überwinden von Hindernissen demonstriert und geübt. Für fehlerfreie Runden wurden die Teilnehmer mit einem „Rollatorführerschein“ belohnt.Den ganzen Tag über wurde bei Live-Musik leckeres Essen und Trinken angeboten. Als besonderes Schmankerl kam auch der Eiswagen zu Besuch, der alle mit kühlen Leckereien versorgte.Zum Höhepunkt des Tages formierten die Bewohner das AWO-Logo und ließen 100 Luftballons mit ihren Glückwünschen und Anregungen in den strahlend blauen Himmel steigen.