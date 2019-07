Anzeige

Am Samstagabend 6. Juli immer noch die Juniausgabe des Gersthofers online

Das Internet ist als "schnelles Medium" bekannt. Zumindest die Redaktion in Neusäß scheint dies zu wissen. Gerne hätte ich eine Hardcopy des neusässer-Titelblatts eingefügt, doch die Rechte an den Titelbildern liegen bei myheimat.

Dann lese ich eben das gedruckte Exemplar des gersthofer aus meinem Briefkasten. Zumindest gefühlt war das die letzten Monate schon mehrfach schneller als das Internet.

Mein Kompliment an die Austräger - schneller als DSL !

