Weltweite Müllsammelaktion World Cleanup Day Festplatz Gersthofen

Die Müllgruppe von nebenan.de und Die Aufräumer https://www.facebook.com/groups/207591900618380/ planen wieder eine größere Sammelaktion.📍 Diesmal treffen wir uns am Festplatz in Gersthofen.Außerdem ist am 19.09.2020 der World Cleanup Day und wir sind mit angemeldet und machen mit. Das heißt, dass unsere Sammelaktion mitzählt beim weltweiten Ergebnis 💪🌍Je mehr kommen, desto mehr Spaß macht´s 🤩Jeder macht so lange er Zeit und Lust hat. Ob 15, 30, 60 oder 90 Minuten.Wir haben einige Müllzangen, Mülleimer und Müllsäcke mit dabei. Kann aber auch jeder sein eigenes Handwerkzeug mitbringen 😊✅ Zum World Cleanup Day selbst:"Der World Cleanup Day ist eine weltweite Bürgerbewegung, diesich für einen Wandel in unserem Umgang mit den Ressourcen unserer Welt einsetzt.Unser Ziel ist es, mindestens 5% der Menschen für das Problem derPlastikvermüllung auf unserer Erde zu sensibilisieren.Beim World Cleanup Day 2019 haben 21 Millionen Menschen aus 180 Ländern mitgemacht."