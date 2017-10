Gersthofen : Gersthofen, TSV Turnhalle |

Freuen Sie sich auf etwas Besonderes



Zu unserer großen Weinverkostung am



Samstag, den 21. Oktober 2017 von 14:00 bis 20:00 Uhr und am

Sonntag, den 22. Oktober 2017 von 13:00 bis 18:00 Uhr



laden wir Sie recht herzlich ein.



Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust hätten, an unserer Weinverkostung in der TSV Sporthalle, Sportallee 12, 86368 Gersthofen dabei zu sein.



An beiden Tagen haben Sie die Möglichkeit eine Auswahl unserer nationalen und internationalen Weine, Schaumweine und Spirituosen sowie Delikatessen, die wir in unserem Weinfachgeschäft anbieten, zu verkosten und zu erwerben.



In diesem Jahr sind die Weingüter:

• Weingut Bickel-Stumpf – Deutschland/Franken

• Weingut Banfi – Italien/Toscana

• Weingut Cesari – Italien/Veneto

sowie Feinkost

• Rustichella d’Abruzzo – Italien/Abruzen

neu dabei.



Bei Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Preisnachlass von 10%.



Selbstverständlich steht Ihnen auch das fachkundige Team vom Weinladen Lemberger gerne beratend zur Verfügung.



Sollten Sie keine Zeit haben, Ihre bestellten Weine, Schaumweine, Spirituosen oder Delikatessen in unserem Fachgeschäft abzuholen, so nutzen Sie bitte unseren Lieferservice.



Im Großraum Gersthofen/Augsburg liefern wir, nach Terminabsprache, ab einem Bestellwert von € 50,00 kostenlos.



Unter allen Besuchern der Weinverkostung am 21. und 22. Oktober 2017 verlosen wir einige Magnumflaschen mit Wein/Schaumwein.



Weinladen Lemberger

Kerstin Thiel & Rolf Thiel GbR

Bauernstraße 10

D-86368 Gersthofen



Telefon 0821 499100

Telefax 0821 499105



E-Mail rolf.thiel@weinladen-lemberger.de

E-Mail kerstin.m.thiel@weinladen-lemberger.de



Steuernummer 102/178/13404

UStr-IdNr: DE296375296