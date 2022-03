Von Geduld, blau-gelben Schleifchen und viel Unterstützung!

Die Queen Mary Singers begleiteten die Feier mit einer schwungvollen Liedauswahl, sodass die Kinder und auch einige Erwachsene mit wippenden Füßen in der Kirchenbank saßen.Das Familienpastoralteam bereitete kleine Rollenspiele vor, die uns Situationen zeigten, in denen uns manchmal die Geduld fehlt - genauso wie dem Gärtner die Geduld mit seinem fruchtlosen Baum fehlt und er ihn schließlich fällen möchte. Pfarrer Dörre hielt seine Predigt über Geduld und das Üben des „Geduld-Habens“; die Kinder lauschten gebannt und erzählten, was an ihrer Geduld zerrt: z.B. Hausaufgaben! Das konnte auch Pfarrer Dörre bestätigen und erinnerte sich mit einem Schmunzeln an seine Mathe-Hausaufgaben.Die Kinder behingen nun den Baum mit vielen bunten Äpfeln, Birnen und Mandarinen - darauf schrieben sie Situationen, in denen sie künftig einen längeren Geduldsfaden haben und sich in Geduld üben wollen.So nahm auch das Gleichnis des fruchtlosen Baumes ein gutes Ende: Er war zum Ende des Familiengottesdienstes über und über mit Frucht behangen.Auf dem Vorplatz von St. Jakobus warteten einige Schüler*innen mit ihrem Lehrer Simon Drüssler von der Anna-Pröll-Mittelschule und verkauften ihre blau-gelben Schleifchen zugunsten der Ukraine-Hilfe der Stadt Gersthofen.An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Dörre sowie dem Familienpastoralteam mit Sarah Schmid und Alexandra Grashei, den Fußballern des SV Freihalden sowie dem Nogent-Verein, die die Aktion der Schüler*innen so aufgeschlossen unterstützten!Gesamt konnten die Jugendlichen der APMSG an diesem Wochenende 880€ für die Ukraine-Hilfe der Stadt Gersthofen sammeln und spenden. Vielen Dank an alle großzügigen Unterstützer und Geber!