Verlosung: "Erfolgreich durch Rhetorik" – Hörfunkjournalist Winfried Bürzle in der Reihe "AZ WISSEN"

Gersthofen : Stadthalle |

Im Februar geht es in der Reihe "Augsburger Allgemeine WISSEN" in der Gersthofer Stadthalle weiter mit dem Thema Rhetorik. Rhetorikexperte, Hörfunkjournalist und Sprach-Comedian Winfried Bürzle erklärt dabei, wie man "Sprechschäden" vermeiden und wie der Profi reden kann.



Ob Familienfeier, Vereinssitzung oder Betriebsversammlung, ob geplant oder spontan – fast jeder kommt einmal in die Verlegenheit, öffentlich sprechen zu müssen. Doch das will gelernt sein. Hörfunkjournalist Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk) beherrscht die Kunst des öffentlichen Auftritts und weiß, wie man als Redner begeistert statt einschläfert. In seiner rasant-witzigen Rhetorikshow präsentiert er nicht nur Patzer und „Sprechschäden" von Prominenten aus Politik und Entertainment, sondern leitet daraus wertvolle Praxistipps für die Zuschauer ab und zeigt auf, wie sie ihre eigene Rhetorik verbessern können. Radioprofi Winfried Bürzle klärt mit Leichtigkeit über die Wirkung der gesprochenen Sprache auf, nimmt Ihnen die Angst vor dem eigenen Auftritt und schärft Ihre Sinne für Gestik, Mimik und Ausstrahlung. (Text: Andreas Zündt, AZ)



