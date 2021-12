Verkauf von exklusiven Stadt-Gersthofen Geschenken startet: Gastro-Gutschein, Ballontäschle und Graf Schaf

Die exklusiven Stadt Gersthofen-Geschenke werden im Sonderverkauf am 17.12. von 13 - 17 Uhr und am 18.12. von 10 - 17 Uhr angeboten.

Die Gastro-Gutscheine können zusätzlich im Kartenvorverkauf der Stadthalle Gersthofen erworben werden.



Die Gersthofer Gastrolandschaft bietet jede Menge Facetten. Und genau diese können Besitzer des Gersthofer Gastro-Gutscheins jetzt ganz unkompliziert entdecken. Gutscheine im Wert von je 10 Euro können bei verschiedenen Partnern eingelöst werden. Der Gutschein kann ganz unkompliziert für To-Go- oder Lieferbestellungen im Lieblingsrestaurant oder in einer Location, die Gutscheinbesitzer schon längst einmal ausprobieren wollten, eingelöst werden. Jetzt Gastro-Gutschein sichern und auf kulinarische Entdeckungsreise in Gersthofen gehen!Wer macht mit? Die Liste der teilnehmenden Gastronomen gibt es unter www.gersthofen-bleibt-stark.de/geschenke Ein treuer Begleiter für den Alltag, egal ob beim Einkaufen, Sport, für die Schule oder im Büro. Das alles ist das recycelte „Ballontäschle“, gefertigt aus einstigen Exponaten. Sie nahmen an zahlreichen Wettbewerben teil, begeisterten Museumsbesucher und schrieben ein Stück Geschichte. Und genau diese Hüllen ehemaliger Heißluftballone, konkret des „Lütgendorf“ aus Gersthofen und des „Hofbräu Stuttgart“ aus Stuttgart, können jetzt unterm Weihnachtsbaum liegen. Das Ballontäschle wird für 10 Euro im Museums-Shop angebotenSeit einigen Jahren führt die Handpuppe namens „Graf Schaf“ die kleinen Besucher bei den Kinderführungen charmant durch das Museum. Nun hat Graf Schaf Nachwuchs erhalten: ein kleines Plüschtier in Weiß namens „Graf Schaf Junior“, das nachhaltig in Deutschland per Hand eigens für das Ballonmuseum produziert wurde. Das süße Kuscheltier ist für 29 Euro ab sofort im Ballonmuseum erhältlich.Stadtbibliothek/Ballonmuseum GersthofenBahnhofstraße 1286368 GersthofenMo | Di geschlossenMi | Fr 13.00 - 17.00 UhrDo 13.00 - 18.00 UhrSa 10.00 - 13.00 Uhr(Text: Stadt Gersthofen)