Verein Kinderweihnachtswunsch sagt Infostände ab 

Auch beim Gersthofer Verein Kinderweihnachtswunsch geht das Thema Corona nicht spurlos vorbei und fordert in diesem Jahr in vielen Bereichen ein Umdenken.

Weihnachtsgeschenke trotz Corona

Jetzt schon die Weihnachtswünsche ansehen

Im Jubiläumsjahr des Vereins stehen die Begriffe Sicherheit und Verzicht auf der To-Do Liste ganz oben. Daher wurde von der Vereinsführung entschieden, dass es heuer keine Infostände geben wird, auf eine Feier zum 10.-jährigen Vereinsjubiläum verzichtet und darauf geachtet wird jeden unnötigen Kontakt zu den sozialen Einrichtungen, die seit vielen Jahren vom Verein Kinderweihnachtswunsch an Weihnachten ihre Unterstützung bekommen, zu vermeiden.Die Vereinsmitglieder akzeptieren nicht, dass durch Corona ein Nachteil für „ihre Kinder“ entsteht und diese auf ihre Weihnachtsgeschenke verzichten müssen. Hier wird Eng mit den Einrichtungen zusammen gearbeitet eine Lösung zu finden um mit Abstand und Sicherheit in diesem Jahr die Übergabe der Weihnachtsgeschenke durchführen zu können.Weitere Infos und einen ersten Blick auf die Weihnachtsgeschenke welche sich die Kinder in diesem Jahr wünschen findet man auf der neu gestalteten Homepage des Verein Kinderweihnachtswunsch unter www.kinderweihnachtswunsch.de