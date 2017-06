Tragecafé Gersthofen

Ein neues Angebot für Eltern geht an den Start

In Gersthofen gibt es seit Anfang Juni ein neues Angebot für werdende Eltern und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern in der Region.Im Juni startete unter der Leitung von Linda Schneider, einer ausgebildeten Trageberaterin, erstmals ein offener Tragetreff.Einmal im Monat können sich Eltern hier rund um das Thema Tragen informieren und austauschen. Aber auch immer wechselnde Themen wie z.B. Stillen oder Windelfrei werden vorgestellt.Nicht immer ist das Anliegen einer Mutter in der Gruppe richtig aufgehoben. Für einen vertraulichen Rahmen ist jederzeit eine persönliche Trageberatungen möglich.Das Tragecafé findet ab Juni jeden 1. Donnerstag im Monat von 10:00 Uhr – 11:30 Uhr im Café am Rathaus, Augsburger Str. 3a, 86368 Gersthofen statt.Die Teilnahme ist kostenfrei.Um Anmeldung wird gebeten, aber auch spontane Besuche sind willkommen.Weitere Informationen finden Sie unter www.herzens-bindung.de