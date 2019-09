Tag der offenen Tür in der Kita St. Elisabeth

In den verschieden Kita-Gruppenräumen bekommen Sie einen Einblick in unserer pädagogischen Arbeit, insbesondere über unsere hausinternen Schwerpunkte, wie z.B. das „Papilio Projekt“ mit dem „Spielzeug-macht-Ferien-Tag“ und „den Kistenkobolden“.Außerdem können sich interessierte Besucher über unsere Aktionen als zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“, die Vorschularbeit, die Deutschförderung für Migrantenkinder in unserem Haus informieren.Die Kinder können spielen, malen und basteln oder in unserem Snozelenraum auf Phantasiereise gehen.In unserer Krippe „Wichtelstube“ können die Eltern im Gespräch mit dem Personal und anhand von Dokumentationen Einblick in den Krippen-Alltag und spezielle Infos zur Eingewöhnungszeit bekommen.Unser Elternbeirat wird die Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnen und auch für offene Fragen von Eltern zu Eltern gerne beantworten.Wir freuen uns auf einen informativen, abwechslungsreichen Nachmittag mit Ihnen und Ihren Kindern.