Tag der offenen Tür im Kindergarten St. Hedwig, Gersthofen

An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, sich mit unserem Kindergarten mit seinen teilweise neu gestalteten Räumlichkeiten, sowie unseren Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen vertraut zu machen.Sie erhalten Einblick in die Konzeption und die gesamte pädagogische Arbeit unseres Hauses. Unser Kiga-Team steht Ihnen für Fragen und Informationen gerne zur Verfügung!Für Ihre Kinder haben sich unsere Gruppenräume in "Aktionsräume" verwandelt, in denen sie sich die Zeit vertreiben und so manches entdecken dürfen, ehe sie dann das Highlight unseres Kindergartens - den wunderschön und liebevoll eingerichteten Snoezelen-Raum- kennenlernen können.Zum Abschluss Ihres Rundgangs laden wir Sie in unser "Hedi-Café" ein, wo Sie bei Kaffee und Kuchen sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit für ein Gespräch "von Eltern zu Eltern" finden werden.Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!Freitag, 01.Dezember 2017,14.00-17.00 UhrKindergarten St. Hedwig,Böhmerwaldstr. 27, Gersthofen