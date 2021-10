Tag der offenen Tür: „Der Kindertagesstätte Lechstrolche, der Kinderkrippe Blumenwiese und der Kolpingkindertagesstätte“

Voraussetzung für die Teilnahme sind:

Am Samstag, den 20.November 2021 von 10:00-12:30Uhr, haben alle Eltern mit Kindern ab 2,5 Jahren, die einen Platz zum 01.09.2022 benötigen die Gelegenheit die Kolpingkindertagesstätte in der Roseggerstr. 29 kennen zu lernen.Sie sind rechtherzlich eingeladen die 3 Kindertageseinrichtungen selbst zu erkunden, in die einzelnen Gruppen hinein zu schnuppern, die Spiel-und Förderecken zu entdecken sowie mit unseren pädagogischen Personal ins Gespräch zu kommen und persönlich kennen zu lernen.Auf Ihr Kommen freuen sich das Team der Kolpingkindertagesstätte, der Kindertagesstätte Lechstrolche, wie der Kinderkrippe Blumenwiese.