Stadt Gersthofen sucht Interviewer/innen für Bürgerbefragung!

Aufgabe• Mündliche Befragung von Bürgerinnen und Bürger in den Eingangsbereichen des Rathauses mithilfe vorgefertigter Befragungsbögen zu den Öffnungszeiten:Mo, Di, Do, Fr: 8.00 – 12.00 UhrMontag 13.30 – 16.30 UhrMittwoch 8.00 – 13.00 UhrDonnerstag 13.30 – 18.00 Uhr• Erfassen der Befragungsergebnisse in schriftlicher Form auf vorgefertigte BefragungsbögenAnforderungen:• Freundliche und positive Kommunikation• Gepflegtes Erscheinungsbild• Zuverlässigkeit• Hohe Verbindlichkeit bei DatenerhebungWir bieten:• eine kurzfristige Beschäftigung• Stundenlohn in Höhe von 10 EuroNähere Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabengebiet erteilt Ihnen die stellv. Projektverantwortliche, Frau Joder (Tel. 0821/2491-103). Für Fragen zum Ausschreibungsverfahren steht Ihnen gerne Herr Kerle (Tel. 0821/2491-114) zur Verfügung.Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Kurzbewerbung (analog oder digital) mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Person. Bitte beachten Sie, dass wir Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens leider nicht zurücksenden können. Ende der Bewerbungsfrist ist der 05. Juni 2017.Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.Stadt Gersthofen, Personalamt, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen, E-Mail presse@gersthofen.de