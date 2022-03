Am Kirchplatz

, Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

St. Jakobus Gersthofen , Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Die Schüler und Schülerinnen der APMSG starten erneut ihre Spendenaktion im Rahmen des Projekts „Zeichen setzen - für Frieden in Europa“ und verkaufen Ansteckschleifen in den ukrainischen Nationalfarben gegen eine Spende.

Setzen auch Sie ein Zeichen und unterstützen Sie ukrainische Familien. Die eingehenden Spenden werden auf das Spendenkonto der Stadt Gersthofen eingezahlt.



Wann? Sonntag, 20.03.2022, ab 11:00 Uhr



Wo? direkt an der Stadtpfarrkirche St. Jakobus