Rosenmontagsparty 2019 der Pfarrjugend Gersthofen

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Auch in diesem Jahr bereichern die Pfarrjugend der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen und die Lechana wieder den Fasching mit ihrer allseits beliebten Rosenmontagsparty.



Am 4. März geben um 19 Uhr DJ Franky & DJ Markus den Startschuss zu vielen Stunden Party-Unterhaltung. Das Pfarrzentrum Oscar Romero dient dabei wie auch schon in den letzten Jahren als perfekt geeignete Partylocation. Als Showacts treten die Lechana, Little Magics & der CCK Fantasia aus Königsbrunn auf und werden mit ihren atemberaubenden Tänzen alle in ihren Bann ziehen.

Auch für ausreichend leckeres Essen (Currywurst und belegte Baguette für unsere Vegetarier) wird selbstverständlich gesorgt sein. Und mit Sicherheit wird dank der Allround Bar mit Bier, Cocktails und ihren anderen leckeren Erfrischungsgetränken auch niemand durstig nach Hause gehen müssen. Als Eintritt wird hierbei gerade einmal der kleine Betrag von 6 Euro verlangt.



Wir danken hierbei auch unseren Sponsoren Leomon Showtechnik, Elektro Hadwiger, Auto Frey, AllRound Bar & Harle's Hofladen die all das ermöglichen.



Das Ziel für den Rosenmontag steht also schon fest und gerne darf man sich auch für diesen Anlass eine kreative Verkleidung überlegen; wir sind ja schließlich im Fasching. Die Pfarrjugend der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen und die Gersthofer Lechana freuen sich auf jeden Fall schon jetzt auf Sie, um mit Ihnen einen unvergesslichen Abend zu feiern!



Text: Michael Raith