Oster 2021- Frohe Botschaft im St. Elisabeth Kindergarten

Die Freude der Kinder an Ostern ist ansteckend, wenn sie voller Begeisterung nach einem Osternest suchen. Als ganze Gruppe waren die Kinder bei Sonnenschein im Garten unterwegs und konnten dort ein Nest mit einem Hasen und kleinen Schokoladeneiern für die ganze Gruppe finden. Das war für alle ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis und es war wunderbar zu beobachten, wie sehr sich Kinder gemeinsam über einfache Dinge freuen können. Wieder zurück im Gruppenraum gab es dann ein großes Staunen bei den Kindern, als die zuvor selbst gestalteten Osterhasen in den gebastelten Osternestern saßen und die Nester auch noch mit Eiern und Schokolade nett gefüllt waren. Jedes Kind konnte sich über sein persönliches Osternest freuen.Aber was haben Hase und Eier eigentlich mit Ostern zu tun? Die Erzieherinnen konnten nun glücklichen und zufriedenen Kindern erklären, dass der Hase und das Ei Symbole für Fruchtbarkeit und Leben sind und damit auf die eigentliche Ostergeschichte hinweisen. Ganz gespannt hörten die Kinder der Erzieherin nun im eigens aufgebauten Erzähltheater zu, was denn vor langer Zeit geschehen ist und auch heute noch eine große Bedeutung hat. Jesus Christus ist auferstanden! Die Osterbotschaft von Freude und Hoffnung ist nicht nur für Kinder eine gute Nachricht, die immer wieder an alle Generationen weitergegeben werden soll.Wir allen waren sehr dankbar für diesen sehr schönen Tag mit den Kindern!