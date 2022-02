Ohne Fasching geht’s nicht – die Gersthofer Party-Freunde in der fünften Jahreszeit

So fand schließlich Mitte Februar unter Einhaltung der Corona-Regeln eine offizielle Ordensvergabe im Freien statt, an der das Symbol des Faschings an die Mitglieder und Unterstützer übergeben wurde. Dazu gab es bei strahlendem Sonnenschein Krapfen vom Café am Rathaus in Gersthofen und einige weitere kleine Überraschungen. Der Orden zeigt in diesem Jahr ein buntes „6G-Faschingsglücksrad“ als Anspielung auf die Planungsunsicherheit in diesen Zeiten – nicht nur für die GPF, sondern für alle Vereine und die gesamte Veranstaltungsbranche.Auch am Faschingssonntag gestalteten die Gersthofer Party-Freunde ein Treffen unter 2G-Bedingungen, um ein bisschen Faschingsstimmung aufkommen zu lassen. Es bleibt die Hoffnung, im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder mit einem Wagen auf den Umzügen in der Umgebung starten zu können. Text: Kerstin Dick, Monika Schiefer