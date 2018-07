Anzeige

Neues beim Stadtbauspiel: ab jetzt mit Anmeldung!

Ein Klassiker im Ferienprogramm und nicht wegzudenken



Seit beinahe 30 Jahren gibt es das Gersthofer Ferienprogramm für Schulkinder in den Sommerferien, und genau so lange schon gibt es das sogenannte „Stadtbauspiel“. Seit vielen Jahren findet das beliebte Spektakel auf dem Gersthofer Rathausplatz im August statt. Dort entsteht in vier Tagen mithilfe von Holz, Nägeln, Stoff und jeder Menge Fantasie und Kreativität eine richtige kleine Stadt von Kindern für Kinder. Es wird gebaut, was eine Stadt braucht: ein Rathaus, ein Krankenhaus, ein Gasthaus, eine Feuerwehr, eine Polizeistation und worauf die Kinder sonst noch Lust haben. Denn in „Klein-Gersthofen“ regieren die Kinder und wählen sogar ihren Bürgermeister selbst.



Anmeldung erforderlich: jetzt Platz sichern!



Um die gewohnt gute Betreuung und Versorgung aller Kinder sicherzustellen, gibt es in diesem Jahr erstmalig eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es heißt also schnell sein und sich einen der verfügbaren Plätze sichern! Maximal 150 Kinder können beim diesjährigen Stadtbauspiel, welches vom 07. bis zum 10. August stattfindet, teilnehmen.



Die Anmeldung ist unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen möglich. Und auch in diesem Jahr haben die Kinder wieder die Möglichkeit, von Dienstag bis Donnerstag eine warme Mahlzeit in der Mittagspause des Stadtbauspiels zu erhalten. Hierzu ist ebenfalls eine gesonderte Anmeldung im Vorfeld erforderlich. Nachmeldungen vor Ort sind hierbei leider aus Planungsgründen nicht mehr möglich.



Alle weiteren Fragen zum Ferien¬programm beantwortet Stadtjugendpfleger Markus Wolf unter Tel. 0821/299 30 77 oder jugend@gersthofen.de.

Gefällt mir