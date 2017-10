myheimat fragt nach: Hat die Gersthofer Traditionsgaststätte "Strasser" noch Zukunft?

Das Essen im alten „Strasser“ war zwar gut, aber mir hat mir damals die Einrichtung nicht gefallen. Der neue Pächter sollte daran unbedingt etwas verändern. Man braucht auch gar nicht so viele Gerichte auf der Karte, wie damals. Ich wünsche dem Pächter wirklich, dass es klappt. Ich finde, dass ins Herz von Gersthofen eine gutbürgerliche Gaststätte hingehört.Ich bin froh, dass das Lokal wieder geöffnet hat. Im Andechser in Mering war ich auch schon, dort hat es mir gut gefallen. Ich habe auch lieber weniger Gerichte auf der Karte, die dafür umso besser schmecken.Der neue Pächter wird sich sicherlich am Anfang schwer tun, bis die Leute wieder rein gehen. Aber das ist ja nach fast jedem Pächterwechsel so. Es fehlt halt die Stammkundschaft.Ich habe gehört, dass das Essen im neuen Strasser gut sein soll. Ich bin sogar heute Abend dort verabredet und auf jeden Fall gespannt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn es dort einen guten Mittagstisch für die Berufstätigen geben würde.+++ gersthofer Stimmungsbarometer +++An unserem bekannten „Gersthofer Loch“ muss endlich etwas getan werden. Da passiert seit Ewigkeiten nichts. Leider fehlt Gersthofen auch ein Café, in dem man draußen sitzen kann, und ein ordentliches Bekleidungsgeschäft.Wir wohnen gerne in Gersthofen. Hier ist alles gut zu erreichen, auch mit Baby. Es gibt auch genug Freizeitangebote für Kinder, die wir auch nutzen können, wenn meine Tochter etwas älter ist.