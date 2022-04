Maibaumwache in Gersthofen

Gersthofen : Rathausplatz |

Maibaumwache am Rathausplatz in Gersthofen

Also nicht vergessen- gleich in den Terminkalender- Sonntag 1.5. von 9 bis 18 Uhr Maimarkt in Gersthofen.

Endlich dürfen sie wieder feiern und sie zeigen gleich das sie es auch können!Das Maibaumaufstellen in Gersthofen und in den Stadtteilen steht an und wie immer ist die Gefahr das ein Maibaum "entführt" wird recht hoch.Damit das in diesem Jahr nicht passiert haben sich die Gersthofer Naturfreunde bereit erklärt auf den Maibaum aufzupassen.Auch das herrichten und schmücken übernehmen sie gerne!Die Nachtwache kann ja durchaus langweilig werden. Da hat sich die Gersthofer Stadtverwaltung etwas besonderes einfallen lassen!Mit Leberkäs, Bier und unterhaltsamer Musik wurden gestern Abend die Naturfreunde unterstützt.Mit kurzweiligen Worten hat Bürgermeister Wörle zum Maimarkt am kommenden Sonntag eingeladen, die Stadt zu besuchen.