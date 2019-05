Lechana feiert Lech-Au

Gersthofen : Festzelt auf dem Festplatz |

Große Party im Festzelt zum 50-jährigen Jubiläum

Die Geschichte der Faschingsgesellschaft Lechana ist eng mit der Geschichte der Stadt Gersthofen verknüpft. Am 10. Januar 1969 startete der im Juli 1968 gegründete Verein mit dem Inthronisationsball in seine erste Saison – die eigentliche Geburtsstunde der Lechana und ihrer unvergleichlichen Präsenz in Gersthofen.



Parallel zum Jubiläum der Stadterhebung kann sich somit auch die Lechana für 50 Jahre feiern, in denen ihre Aktivitäten das Stadtgeschehen maßgeblich prägten und Gersthofen zu einer Faschingshochburg machten. „Die Lechana ist nicht mehr aus dem Vereinsleben wegzudenken und mit ihrem Engagement über das ganze Jahr hinweg eine Bereicherung für das Stadtleben“, so Erster Bürgermeister Michael Wörle.



Klar, dass es sich die närrische Gesellschaft da nicht nehmen lässt, den doppelten 50. Geburtstag gebührend zu feiern: Am 7. Juni veranstaltet die Lechana im Rahmen der Festwoche zum Stadtjubiläum eine große Geburtstags-Fete auf dem Festplatz: Bei der Lech-Au Party verwandelt sich das Festzelt in einen spektakulären Club mit einer 40 Meter langen Bar. Die Lechana setzt einmal mehr auf eine fulminante Show und holt Star-DJ Dominik Koislmeyer nach Gersthofen. Koislmeyer bespielt seit über 10 Jahren europaweit Clubs und ist Headliner auf zahlreichen Festival-Bühnen. Zum Warm-up heizt Lokalmatador DJ Brainkiller mit seinem mitreißenden Sound ein.



Los geht es um 19 Uhr für alle Feierwütigen ab 16 Jahre. Der Eintritt ist frei. Als Special gibt es für Partybesucher, die als Zehner-Gruppe kommen und als solche kenntlich sind, einen Liter Freigetränke – die Lechana freut sich auf zahlreiche Geburtstagsgäste, die auf der Lech-Au Party feiern.