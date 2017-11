Anzeige

Künftiges Einzelhandelskonzept: Bürgerbefragung in Gersthofen

„Woher kommen die Kunden des Gersthofener Einzelhandels?“ „Welche Angebote werden vermisst?“ „Bestehen Kopplungsbeziehungen zwischen den einzelnen Einkaufsstandorten in Gersthofen?“



Auf Fragen wie diese soll eine Passantenbefragung Aufschluss geben, die die CIMA Beratung + Management GmbH im Rahmen der Aktualisierung des Gersthofener Einzelhandelskonzeptes durchführt. Bei dieser Befragung, welche im November durchgeführt wird, sollen Passanten in kurzen persönlichen Gesprächen zu verschiedenen Punkten befragt werden. Wohnort, Besuchsgründe und fehlende Angebote sind die Fragen, welche im Nachhinein als wichtige Grundlage für ein neues Einzelhandelskonzept dienen. Die CIMA und die Stadt Gersthofen bitten die Bürger um Unterstützung bei der anonymen Befragung, welche dem Datenschutz unterliegt.



Erster Bürgermeister Michael Wörle sagt dazu: „Wir stehen in Gersthofen vor großen Herausforderungen. Wir planen aktuell eine neue Lösung für die Innenstadt, welche Einzelhandel, Wohnen, Verkehr und Aufenthaltsqualität kombiniert. Wir müssen dringend darauf achten, dass bestehende Einkaufsmöglichkeiten in dieses Konzept integriert werden und damit alle von der Zukunft profitieren können.“



Das Einzelhandelskonzept soll die Leitlinien für die künftige räumliche Handelsentwicklung vor Ort legen. Ziel ist es zunächst, fundierte Kenntnisse über die aktuelle Einzelhandelssituation und das Kundenverhalten vor Ort zu erlangen um daran anknüpfend konkrete Ansiedlungspotenziale für Gersthofen abzuleiten und allgemeine Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen.



Wichtiger Themenschwerpunkt wird u.a. die Frage sein, wie eine künftige Entwicklung der Gersthofener Stadtmitte aussehen kann und welche Handlungserfordernisse sich am Hery Park abzeichnen. Auch werden im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes Empfehlungen für eine Sicherung der wohnortnahen Nahversorgung abgeleitet.

