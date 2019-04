Knaxiade- Unsere Kita ist dabei

„Wem es gelingt, Menschen mit Körperübungen

leuchtende Augen zu schenken,

der tut Großes auf dem Gebiet der Erziehung.“

( Pestalozzi )

„Bewegung macht Spaß ! Es gibt nur Gewinner !“

In diesem Jahr feiert die „Knaxiade“ 25jähriges Jubiläum.Wir führen dieses Kinder-Bewegungs-Programm in regelmäßigen Abständen in unserer Kindertagesstätte durch, unterstützen damit den Spaß an Bewegung und fördern ein Gesundheitsbewusstsein.Es handelt sich hier nicht um einen leistungsorientierten Wettbewerb, sondern allein das Mitmachen zählt.Die Übungen sind auf verschiedene Stationen aufgeteiltund durch lustige Bilder dargestellt. Die Kinder können diese selbständig durchführen und haben dadurch ein direktes Erfolgserlebnis. Auch unsere Krippenkinder haben ihr sportliches Talent gezeigt und in einfacher Form mitgemacht.Alle Kinder erhielten als Anerkennung eine Medaille und eine Urkunde.