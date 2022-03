Gersthofen : TSV Sportgaststätte |

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir euch zur Jahreshauptversammlung, am Sonntag, den 4.April 2022 in der Sport-Gaststätte Gersthofen um 18 :00 Uhr, ein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen, allerdings müssen wir uns auch an die aktuellen Corona-Regeln halten. Hier der Programm Ablauf:

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Berichte

3. Neuwahlen

4. Ehrungen

5. Anträge und allgemeine Aussprache

Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 20.03.2022 beim

1. Vorstand Arne Zießow schriftlich einzureichen