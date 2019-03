Kehraus FFC Augsburg

Wir sehen auf eine grandiose Saison zurĂŒck und hatten gestern einen phĂ€nomenalen Kehrausabend im Hubertushof.Die kleinen und großen TĂ€nzer haben den Zuschauern auf der BĂŒhne noch einmal so richtig mit Ihren Shows eingeheizt und den Saal zum beben gebracht.Im anschließenden Verkehrtrumball, tauschten Kids und Erwachsene, MĂ€nnlein und Weiblein Ihre KostĂŒme und sorgten fĂŒr jede Menge Stimmung und Heiterkeit bei den Zuschauern.Bei der traditionellen Beerdigung unseres Prinzen Tobi I. las unser ehrwĂŒrdiger Paparazzo Hessi aus seinem schwarzen Buch vor. Noch einmal wurden die besten und einzigartigen Momente und Ereignisse der Saison Revue passiert und so manches TrĂ€nchen vergossen.Wir der FFC bedanken uns bei Euch, einem spitzen Publikum. Ihr habt uns durch eine erfolgreiche und lange Saison begleitet mit uns gefeiert und unsere Aktiven angefeuert. Genießt nun die Ruhe und mobilisiert Eure KrĂ€fte, damit wir am 11.11.2019 wieder gemeinsam in die nĂ€chste rauschende 5. Jahreszeit starten können.Noch einmal ein 3 Fach krĂ€ftiges FFC Hey........ auf Euch unsere treuen Fans