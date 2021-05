Anzeige

Junitermin: Telefonsprechstunde des Seniorenbeirats Gersthofen

Der Seniorenbeirat der Stadt Gersthofen hält am Freitag, 25. Juni 2021 in der Zeit von 10:30 bis 11:30 wieder die Telefonsprechstunde ab.



Am Telefon nimmt Herr Manfred Link, Tel. 0821/472444 Ihre Anregungen, Wünsche und Fragen gerne entgegen.



Neuwahl des Seniorenbeirats



Der Seniorenbeirat Gersthofen weist außerdem darauf hin, dass Stimmzettel für die Neuwahl des Seniorenbeirats noch bis zum 10. Juni (15 Uhr) im Rathaus abgegeben werden können. Im Anschluss erfolgt die Auszählung´und das Ergebnis wird am 11. Juni um 9 Uhr im großen Sitzungssal bekannt gegeben. Wahlberechtigt ist jeder Gersthofer, der am 10.6.2021 das 60. Lebensjahr vollendet hat und seinen Hauptwohnsitz in der Stadt hat.

Gefällt mir