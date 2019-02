Jubiläumsjahr 2019: Die Gersthofer Party-Freunde starten mit Dschungelcamp und Straßenbahn in die Zukunft

Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr ein besonderer Jubiläumswagen gestaltet – ausnahmsweise mit einem echten „Gersthofer Thema“. Unter dem Motto „Der Gersthofer Zukunftsplan: Dschungelcamp und Straßenbahn“ wird mit einem Augenzwinkern die mögliche Zukunft der Ballonstadt dargestellt: Ausgehend vom Gersthofer Loch überwuchert der Dschungel die Wahrzeichen der Stadt, die so auch als Schauplatz für das nächste „Dschungelcamp“ dienen könnte. Mittendrin ein weiterer unerfüllter Gersthofer „Zukunftsplan“: Gero der Lechnix, das heimliche Maskottchen der Stadt, lenkt eine Straßenbahn mitten durch GersthofenNicht geändert hat sich die Liebe zum Detail, mit dem die mittlerweile knapp 40 Aktiven nun bereits im 10. Jahr ihren Wagen selbst gestalten. Ein besonderer Hingucker ist in diesem Jahr die mit Efeu bewachsene Nachbildung des Wasserturms des Ballonmuseums als wohl bekanntestes Symbol Gersthofens.Der Wagen der Gersthofer Party-Freunde wird auf folgenden Umzügen zu sehen sein: Höchstädt (24.02.), Nachtumzug Dillingen (01.03.), Welden (02.03.), Zusmarshausen (03.03.), Gablingen (05.03.).Die Gersthofer Party-Freunde haben dieses Jahr außerdem endlich wieder Gelegenheit, ihren Wagen auch in ihrer Heimatstadt zu präsentieren. Denn auch beim großen Gersthofer Festumzug zum Stadtjubiläum am 10. Juni 2019 sind sie mit dabei.(Text: Kerstin Dick / Gersthofer Party-Freunde n. e. V.)