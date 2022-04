Jahreshauptversammlung im Kleingartenverein Gersthofen

Beginn: 18:15 UhrAnwesende Mitglieder 47Vorstand A. Ziessow eröffnet am 03.04.2022 um 18:15 Uhr die Jahreshauptversammlung im Sportheim Gersthofen, die Vorstandschaft freute sich, eine Jahreshauptversammlung durchführen zu dürfen ohne Beschränkungen und der Vorstand dankte für den zahlreichen Besuchern. Besonders wurde vom Vorstand der 2. Bürgermeister Reinhold Dempf der Stadt Gersthofen begrüßt.Als erstes wurde mit dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder begonnen. Danach wird die Tagesordnung verlesen und von der Versammlung genehmigt.Sabina Piontek verlass die Kassenbericht von 2021. Die Anwesenden wurden über die Kassenstände informiert.Revision der Vereinskasse durch die Revisoren Hinteregger und Walter ergab eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin stimmten die Mitglieder die Entlastung der Vorstandschaft einstimmig zu.Bericht des Vorstands,Als erstes möchte ich mich bei unserm Wirt Jürgen und seinem Team der Sportgaststätte bedanken, da er immer einen Termin für die JHV des Kleingartenvereins in seinem Kalender frei hält, vielen Dank. Der heutige Termin ist für uns alle auch ein außergewöhnlicher, da mir nicht bekannt wäre, dass irgendwann eine JHV von uns an einem Sonntag abgehalten wurde, aber einen Versuch ist es allemal wert.Im November 2021 mussten wir von unserem Ehrenvorstand Hermann Rauscher Abschied nehmen, er verstarb am 17.10.2021 im Pflegeheim Paul-Gerhardt-Haus in aller Stille und wir konnten uns am 9.11.21 auf dem Friedhof in Gersthofen von ihm verabschieden.Doch nun zu weitaus erfreulicheren Dingen. Zunächst wieder etwas Statistik über unseren Verein bzw. über unsere Mitglieder.Mitglieder im Verein insgesamt 427Der Kleingartenverein Gersthofen darf 277 Gärten sein eigen nennen und hat von der Stadt Gersthofen dazu 75445 m³ gepachtet. Die Durchschnittsgröße eines Gartens beträgt 274m². Zurzeit sind mehr als 100 Bewerber im Verein registriert und der Zuwachs ist wie im letzten Jahr steigend, da es immer noch IN ist einen Kleingarten zu pachten.Eine sehr gute Vereinsarbeit wurde auch von unseren Gartenfreunden und ihres Zeichens Schriftführern Klaus Benkhart und Udo Heinz seit der letzten JHV geleistet, der verwaltungstechnische Aufwand in einem Verein mit über 420 Mitgliedern nimmt kein Ende, das betrifft alle persönlichen Änderungen der Mitglieder sowie die Zusammenarbeit mit der Gartenversicherung, dem Schriftverkehr bis hin zum Verfassen einzelner Sitzungsprotokolle. Doch an dieser Stelle muss ich mir keine Sorgen machen, da die beiden sehr akribisch ihre Arbeiten erledigen und ich mich zu 100% auf sie verlassen kann.Vielen Dank lieber Klaus und Udo.Um den verwaltungstechnischen Aufwand im Verein so klein wie möglich zu halten bitte ich, bei Änderungen der persönlichen Daten, umgehend an einem Sprechtag im Vereinsheim vorbei zu kommen und diese dann ändern zu lassen. Aus den einzelnen Gartenabschnitten wurde mir von den Abschnittsleitern ein gutes nachbarschaftliches Miteinander aller Pächter bestätigt. An dieser Stelle, herzlichen Dank an alle Abschnittsleiter und freiwilligen Helfer für die geleistete Arbeit in den einzelnen Gartenabschnitten Die Vorstandschaft hielt satzungsgemäß 4 Vorstandssitzungen immer am Ende eines Quartals ab, um Neuerungen im Landesverband oder Veränderungen im Verein zu diskutieren, des Weiteren wurden 2 Arbeitsdienste der Vorstandschaft am und im Vereinsheim abgeleistet. Für die Organisation der Arbeitsdienste und den ordnungsgemäßen Zustand unseres Vereinsheims möchte ich mich bei unserem Gartenfreund und Vereinswirt Reinhold Gärtner recht herzlich bedanken.Auch 2022 werden wieder Gartenbegehungen in den einzelnen Abschnitten durchgeführt, die Vorstandschaft wird jeden Abschnitt zweimal begehen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Viele verpachtete Gärten befinden sich nicht in einem zufriedenstellenden Zustand, dies hat so manchen Grund. Gründe sind aus der Erfahrung z.B. sogenannte Scheidungsgärten, d.h. wenn sich eine Trennung anbahnt oder schon erfolgt ist leidet als erstes der Garten unter diesem Umstand, oder krankheitsbedingt, aus Altersgründen oder dem anstehenden Wohnungswechsel bzw. Wechsel der Arbeitsstelle, zu guter Letzt ist teilweise auch die Faulheit des Gärtners für die Verwahrlosung der Parzelle schuld. Bei ca.100 Bewerbern auf der Bewerberliste ist das nicht haltbar, wenn Gärten nicht ordnungsgemäß genützt werden oder gar verwahrlost sind. Die Vorstandschaft hat bei der Einhaltung der Pacht und Gartenordnung und den einzelnen § der Satzung auch sehr engen Spielräume. Fast alle Auflagen kommen aus übergeordneten Gesetzen. Bei vielen Fällen ist man als Entscheidender manchmal in einer Zwickmühle. Einerseits stehen die Vorschriften und das Gemeinwesen im Vordergrund. Andererseits kann man den Kleingärtner verstehen, der gegen Vorschriften verstoßen hat. Wenn die Kommunikation zwischen den Gartenfreunden, den Abschnittsleiter und der Vorstandschaft noch mehr belebt würde, könnten viele Probleme schon im Vorfeld geklärt werden.Um als Vorsitzender eines Vereins eine gute Vereinsführung für die Mitglieder zu garantieren, muss eine Vorstandschaft sehr gut zusammenarbeiten, gerade in diesen schwierigen Zeiten wie Corona und diesem sinnlosen Krieg in der Ukraine. Dazu gehört auch jedes Amt in der Vorstandschaft besetzen zu können, doch meine Ehrenamtstätigkeit als Vereinsvorständevorsitzender aller Ortsvereine in Gersthofen zeigt da ein anderes Bild, viele Vereine in Gersthofen stehen vor dem gleichen Problem, dass bei einer anstehenden Neuwahl im Verein immer weniger Kandidaten zur Verfügung stehen und so kommt es, dass ein Amt entweder nicht besetzt wird oder ein Vorstandsmitglied eine Doppelfunktion trägt. Nach Gesprächen mit einzelnen Vorständen über dieses Problem kann ich feststellen, dass es oft an der Motivation der Mitglieder scheitert ein Amt zu übernehmen, auch der zeitliche Aufwand erscheint so Manchem zu hoch, oder auch am Ende ein Stück Verantwortung zu übernehmen will man nicht. Als Vorstand darf man da nur den Kopf nicht hängen lassen und muss in vielen Gesprächen mit einzelnen Mitgliedern ein Umdenken erreichen. Zum Schluss meines Berichts möchte ich mich bei allen Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren bedanken und wünsche mir für die Zukunft, dass alle die einen Kleingarten besitzen, weiterhin versuchen unsere Gemeinschaft zu erhalten und sich in diese einzufügen, gleich aus welchem Land wir kommen oder welche Staatsangehörigkeit wir haben. Jeder ist bei uns willkommen und unser Ziel sollte es sein, miteinander friedlich zu leben.Vielen Dank.Nun richtete der 2. Bürgermeister Reinhold Dempf ein paar Worte an die Mitglieder:Endlich wieder einmal ein Saal mit Publikum, waren auch seine beginnenden Worte. Er freute sich über den zahlreichen Besuch und dankte allen für Ihr kommen, die dadurch Ihr Interesse am Verein bekunden. Auch galt sein besonderer Dank an alle Ehrenamtlichen ohne die kein Verein leben könnte. Er wünschte sich, dass auch mal jüngere Mitglieder bereit sind, ein Ehrenamt im Verein zu übernehmen. Dann vergas er es nicht, uns die Grüße vom ersten Bürgermeister zu überbringen. Er sagte den Mitgliedern, die von Zeitungsartikeln wegen Ihres Gartens beunruhigt waren, die Stadt Gersthofen hat an dem Grundstück, von Abschnitt 1 / 2 / 3 am Laubenweg kein Interesse und es bleibt alles wie es ist. Keiner muss um seinen Garten bangen.Was die Mitglieder ganz gut fanden war, dass sich Reinhold Dempf den Fragen und kleinen Problemen der Mitglieder Zeit nahm, und diese in persönlichen Gesprächen erörtert hat.Jetzt kommen wir zu den Neuwahlen der VorstandschaftAls Wahlvorstand: Reinhold Dempf,als Wahlhelfer: Jürgen Kretzinger und … KlementDiese wurden von der Versammlung einstimmig gewählt!Die Wahl des 1. Vorstand wurde in geheimer Wahl gemacht, alle anderen Posten wurden einstimmig beschlossen, per Akklamation gewählt.Ergebnisse:1.Vorstand Arne Zießow2.Vorständin Petra Kretschmer1.Schriftführer Klaus Benkhart2.Schriftführer Udo Heinz1.Kassierer Klaus Benkhart2.Kassiererin Sabina PiontekFachberaterin Petra KretschmerAbschnittsleiter:Abschnitt 1 Heinrich SowadaAbschnitt 2 Kein KandidatAbschnitt 3 kein KandidatAbschnitt 4 Christian StaibAbschnitt 5 Reinhold GärtnerRevisoren Hintermeier HermannOtmar WalterNun folgten die Ehrungen langjähriger Mitglieder:50 Jahre Kurt Ruess (Bild 1)40 Jahre Pfiffner Anni, Karl-Heinz Karg (Bild2)(Karg war nicht da)25 Jahre Ellen Hirsch, Josef Hucker, Erwin Pehmer, Georg Roth20 Jahre Andreas HessUm 21:30 Uhr schloss der Vorstand Arne Ziessow die Versammlung und bedankte sich für das kommen und wünschte alle das Sie gesund bleiben und man sich im nächsten Jahr wieder trifft.