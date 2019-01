Inthronisationsball FFC Augsburg

im neuen Hubertushof wurde mit einer grandiosen Show in die Faschingssaison 2019 gestartet.Der Abend wurde durch stimmungsvolle Tanzmusik von „It takes Two“ und der Begrüßung durch unseren Präsidenten Jochen Heckel eröffnet.Traditionell wurde das Zepter übergeben und die neue Kinderprinzessin Latifa I. und das Prinzenpaar der großen Garde Prinzessin Katharina I. und Prinz Tobi I. in Ihr Amt eingeführt wurden.Es folgte ein stimmungsvoller Auftritt der Youngsters, die Ihr Können zeigten und das Publikum temperamentvoll mit spanischen Klängen und coolen Urlaubshits in Ihren Bann zogen.Eingestimmt durch die Klänge einer Gitarre, folgte ein musikalisches Feuerwerk, der großen Garde.Feurige Klänge, heiße Rhythmen und bekannte Partylieder gepaart mit einer bombastischen Show, heizte das Publikum so richtig ein, es wurde applaudiert, mitgeklatscht und mitgesungen.Und der FFC wäre nicht der FFC, wenn die Show der Garde nicht durch die grazilen Bewegungen und einer fantasievollen Einlage durch das Männerballett gekrönt würde.Es war ein rund um gelungener Start in die Saison 2019.