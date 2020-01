Inthronisationsball des FFC Augsburg

Mit flotter Tanzmusik von "It takes two" und der Begrüßung durch unseren Präsidenten Jochen Heckel, wurde der Abend eröffnet.Die neuen Regenten Kinderprinzessin Chiara I. und unser Prinzenpaar Prinzessin Sarah I. und Prinz Philipp I. wurden bei der traditionellen Zepterübergabe in Ihr Amt eingeführt.Zuerst verzauberten die Youngsters mit einer magischen und stimmungsvollen Zirkusshow ihr Publikum. Bekannte Rhythmen und coole Liedtexte luden zum mitklatschen und mitsingen ein.Bereits in bester Stimmung und voller Vorfreude wurde unsere große Garde vom Publikum erwartet.Bereits beim Einmarsch waren die ersten Jubelrufe zu hören. Die Tänzerinnen und Tänzer lieferten wieder eine fantastische Show ab, atemberaubende Stunts, fetzige Musik, akrobatische Einlagen und schillernde Kostüme zogen das Publikum in den Bann.Applaus und Jubelschreie, ein regelrechtes Stimmungsfeuerwerk.Und was wäre der FFC ohne die Show des legendären Männerballetts, welches auch in diesem Jahr mit witzigen und einzigartigen Showeinlagen, das Publikum auf vielfältige Weise unterhält.Es war ein rundum gelungener Start in die Saison 2020 wir wünschen der gesamten Mannschaft eine unvergessliche und unfallfreie 5. Jahreszeit.Wir freuen uns darauf Euch bei einen unserer vielen Veranstaltungen und Auftritten persönlich begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Vorhang auf und Manege frei für "Crazy Circus"