Gersthofen : Gersthofen, Rathausplatz |

Der Verein Kinderweihnachtswunsch stellt sich und seine Aktivitäten am 20.10.2018 mit einem Infostand auf dem Rathausplatz in Gersthofen vor. Hierbei erfahren Sie was es mit dem Leitspruch des Vereins " Ein Geschenk für ein Kinderlachen und leuchtende Kinderaugen " zu tun hat. Kommen Sie mit uns ins Gespräch, wir werden bereits an diesem Infostand eine kleine Auswahl an Wünschen für Sie bereit halten.