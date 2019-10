Gersthofen : Selgros |

Informieren Sie sich über den Verein und seine Aktivitäten. Besuchen Sie dazu den Infostand vom Verein Kinderweihnachtswunsch am 26.10.2019 ab 10.00 Uhr bei der Firma Selgros in Gersthofen. Die Vereinsmitglieder präsentieren Ihnen eine kleine Auswahl an Wünschen der Kinder und stehen für Ihre Fragen sehr gerne zur Verfügung.



Nutzen Sie die Chance und lernen Sie den Verein Kinderweihnachtswunsch persönlich kennen.