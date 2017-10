Im „Strasser“ wird wieder gekocht: Die Brauerei Kühbach ist die neue Hauptpächterin des Restaurants

Als Geschäftsführer Brauerei Kühbach bringt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz viel gastronomische Erfahrung mit. Seit 17 Jahren betreibt er den Andechser in Mering mit einer modernen bayerisch-schwäbischen Küche. Auch in Gersthofen will er auf sein Erfolgskonzept setzen, dazu vegetarische und vegane Speisen anbieten. Von Beck-Peccoz bezeichnet den „Strasser“ als „Traumimmobilie“, in der er Gastfreundschaft neu interpretieren und mit einem modernen Ambiente vereinigen wolle.Neben dem Restaurant hat der „Strasser“ auch einen Saal, der für Festlichkeiten aller Art gebucht werden kann. Außerdem sollen dort zusätzlich Veranstaltungen stattfinden. Bürgermeister Michael Wörle hält Kleinkunst- und kleinere Musikveranstaltungen für möglich.