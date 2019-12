Im Namen von über 300 Kindern und Jugendlichen sagen wir DANKE

Ein Geschenk für ein Kinderlachen und leuchtende Kinderaugen

Nur so können wir Jahr für Jahr an Weihnachten zahlreichen Jugendlichen und Kindern in Gersthofen, verschiedenen Einrichtungen in und um Augsburg ihre Weihnachtswünsche, getreu unserem Motte "ein Geschenk für ein Kinderlachen und leuchtende Kinderaugen", erfüllen. Gerne hilft der Verein auch wenn im laufenden Jahr Unterstützung, für Pädagogische oder ungeplante Ausgaben, benötigt wird.Die Mitglieder des Verein Kinderweihnachtswunsch wünschen Euch allen besinnliche, schöne Weihnachtstage und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2020