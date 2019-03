Hobbykünstler Markt Gersthofen

Gersthofen : Rathaus |

Hobbykünstler - Kunsthandwerker Markt

Gersthofen im Rathaus.



Dieses Jahr findet der Hobbykünstler Markt, das erste Mal seit 25 Jahren, unter neuer Leitung statt.

Zahlreiche Aussteller bieten ihre in liebevoller Handarbeit hergestellten Stücke, an diesem Wochenende, den Besuchern zum Kauf an!

Es stehen das ganze Wochenende kostenlose Parkplätze zur Verfügung!



Durch eine Tombola werden wohltätige Institutionen unterstützt.

Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Hobbykünstler Gersthofen!



Veranstalterin. Christine Marwitz Hobbykünstler Gersthofen