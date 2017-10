Gersthofer Wintermärchen steht in den Startlöchern

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt von 30. November bis 30. Dezember



Öffnungszeiten Schlittschuhbahn von 24. November bis 06. Januar

Highlight des neuen Markts soll der Märchenwald werden, welcher vor allem für Kinder Überraschungen bereithält. Für das musikalische Rahmenprogramm haben sich die Betreiber alle Gersthofer Musikkapellen an Bord geholt, das genaue Programm wird noch vorgestellt. Auch die Schlittschuhbahn öffnet in diesem Jahr wieder ihre Pforten: Ab dem 24. November kann dann wieder auf dem Eis „getanzt“ werden, natürlich auch im Rahmen der freitäglichen Eisdisco. Auf www.wintermaerchen-gersthofen.de sollen schon bald weitere Details zu den einzelnen Programmpunk-ten während der gesamten Weihnachtsmarktdauer verfügbar sein.Donnerstag und Freitag von 14-21 UhrSamstag/Sonntag/Feiertag von 11-21 UhrHeilig Abend von 11-14 UhrGeschlossen am 25. und 26.12.17Täglich von 11-21 UhrFreitag von 16-20 Uhr Eisdisco