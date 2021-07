Anzeige

Gersthofen mit Programm zur Europäische Mobilitätswoche: 16. – 22. September unter dem Fokus Mobilität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Als Kampagne der europäischen Kommission ausgerufen, bietet die „Europäische Mobilitätswoche“ seit dem Jahr 2002 Kommunen die perfekte Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Im Rahmen einer Aktionswoche, welche jedes Jahr von 16. – 22. September stattfindet, soll vor Ort mit vielfältigen und bunten Aktionen auf das Thema nachhaltige Mobilität hingewiesen werden.



Die Stadt Gersthofen betrachtet diesen Ansatz ganzheitlich und entwickelt darum aktuell ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen und Events für jede Altersklasse aus den Bereichen Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Dank kultureller Angebote mit Input zu Nachhaltigkeit, plastikfreien und regionalen Einkaufserlebnissen und Informationen und Aktionen aus den Segmenten Naturerlebnis, Vereinsleben, Carsharing, Fahrrad, ÖPNV und vielem mehr, wird an den Aktionstagen sicher niemandem langweilig. Das konkrete Programm mit allen Details wird Anfang September auf www.gersthofen.de veröffentlicht. Nur so viel sei bereits verraten: auch der 50. Geburtstag des traditionellen Wochenmarkts wird in diesem Rahmen nachgeholt. Besonderes Marktfeeling mitten im Herzen der Stadt ist also garantiert.

